В Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет, летевший из московского Шереметьево в Анапу

Это произошло после того, как стало плохо второму пилоту — по одним данным, во время приземления, по другим, после посадки летчик скончался. Источники ТАСС в экстренных службах говорят, что ему было 49 лет. Предварительная версия – сердечный приступ.

Это достаточно редкий случай. Экипажи для подобных ситуаций имеют четкие инструкции, — рассказал в интервью «Эху» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

«Во-первых, другой пилот берет все управление на себя, вызывает бортпроводника, бортпроводник пытается реанимировать этого человека, помочь ему, если он сознание потерял. Пытаются вытащить его из кресла, если не получается, то его закрепляют, наоборот, привязными ремнями в этом кресле, чтобы вдруг, если очнется, он нр начал махать руками и нажимать не пойми куда. Сообщается диспетчеру, он организует посадку на ближайшем аэродроме, вызывается реанимация, там уже по ситуации», — пояснил он.

Медицинский осмотр скончавшегося пилота должен быть проведен за час до вылета, рассказал Дельдюжов.

«Перед полетом фельдшер проверяет, за час до вылета минимально. Фельдшер проверяет документы, что у человека пройдена годовая медкомиссия, полугодовая. Потом проверяет пульс, внешний вид, если какие-то сомнения есть во внешнем виде, то проверяет давление, может направить на анализы, если подозрения есть в употреблении алкоголя или наркотиков», — сказал он.



Борт принадлежит компании «Аэрофлот». Там подтвердили информацию и выразили соболезнования родным и близким пилота. В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры уже продолжили свой путь.