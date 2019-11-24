Столичные власти спустя три дня после открытия Московских центральных диаметров признали проблемы на линиях

Комментируя ситуацию в телеэфире, мэр Сергей Собянин предпочел назвать сбои техническими огрешностями.

Первые две линии Московских центральных диаметров открыли в четверг утром. В церемонии помимо Сергея Собянина участвовал президент Владимир Путин. Сразу после запуска стали поступать жалобы от пассажиров. Люди говорили о переполненных вагонах, давке и сбоях в работе системы оплаты проезда.

Накануне Департамент транспорта Москвы начал рассылать москвичам СМС с просьбой поделиться впечатлениями о МЦД. Получить собственные впечатления и узнать мнения пассажиров о Московских Центральных диаметрах сегодня отправился корреспондент «Эха Москвы».

У центральных городских станций, по которым проходят Центральные диаметры, видно, что пассажиры еще с ними не освоились. У входов на вокзалы или платформы постоянно слышны вопросы о том, как пройти на МЦД. Это при том, что нередко встречаются указатели и сотрудники метро с соответствующей символикой.

На диаметры можно или купить отдельный билет на вокзале, или пройти по карте «Тройка». Но это сработает только в том случае, если она была заранее перекодирована в кассах метрополитена. Среди пассажиров, с которыми мне довелось ехать, только один сказал, что у него были проблемы с проходом. Банковский работник Андрей отметил, что это было связано с его тарифным планом.

О гораздо более серьезных проблемах рассказала пенсионерка Татьяна Ивановна. Она отметила, что из-за Диаметров ей приходится тратить больше времени на дорогу.

Также были и те, кто не обратил внимание на изменения. Жительница Подмосковья Светлана сказала, что едет совершенно также, как раньше.

При этом, все собеседники отозвались о диаметрах хорошо. Пассажиры считают, что все перечисленные проблемы можно будет поправить в будущем.

Назвать эту программу столичной мэрии удачной пока нельзя. Такое мнение в нашем эфире высказала руководитель направления практических исследований Фонда «Городские проекты» Дарья Беседина.

«Это совершенно было очевидно еще при строительстве, многие транспортники говорили, что пересадки сделаны не самым удачным образом, с запуском МЦД меньше стало переходов через железнодорожные пути, то есть районы оказались просто отрезаны друг от друга. В целом, многие из этих проблем были, конечно, заранее известны, но было принято решение, что они должны во что бы то ни стало пустить к этому дню две первые линии МЦД. Это просто качество того, как у нас делают в городе проекты, качество работы мэрии и других структур», — сказала она.

Беседина добавила, что многие технические погрешности не требуют капитальных перестроек, и выразила надежду, что они будут исправлены в ближайшее время.

Беседина подчеркнула, что идея строительства МЦД изначально хорошая, но исполнение оставляет желать лучшего.