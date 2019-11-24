Синоптики спрогнозировали в Москве ледяной дождь

Он ожидается в четверг вечером, рассказал агентству РИА Новости специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Он добавил, что до вторника в столице будет держаться холодная погода без осадков. В среду ожидается небольшой снег. В четверг льдом покроются дороги и тротуары, выпадут ледяные осадки. Температура приблизится к нулю. Ранее Тишковец отмечал, что осень в этом году может стать самой теплой за всю историю наблюдений.