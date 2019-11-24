В Хабаровске в детском психоневрологическом интернате отравились 26 воспитанников

Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Там уточнили, что вспышку зафиксировали еще в начале недели. Во время проверки стало известно о нарушениях на пищеблоке. 20 человек поместили в отдельный блок интерната, где создали инфекционный стационар, 6 человек госпитализированы.

Состояние детей медики оцениваются как удовлетворительное.