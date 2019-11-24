Сердечный приступ, по предварительным данным, стал причиной смерти пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Источник уточнил, что речь идет о втором пилоте. Ему было 49 лет. Южное следственное управление на транспорте объявило о начале проверки.

Самолет летел из Шереметьево. Согласно данным на сайте аэропорта, рейс выполняла компания «Аэрофлот». Перевозчик это подтвердил.

Борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. В пресс-службе ростовского аэропорта агентству ТАСС сказали, что второй пилот, который вышел на замену, уже прибыл в аэропорт и в ближайшее время самолет продолжит рейс.