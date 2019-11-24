Мэр Москвы Сергей Собянин спустя три дня после запуска Московских центральных диаметров признал проблемы в работе линий. В телеэфире он назвал это техническими огрешностями. Градоначальник добавил, что над ними надо спокойно, последовательно работать. Какие именно проблемы он имеет в виду и как скоро ситуация будет исправлена, Собянин не уточнил.



После запуска МЦД пассажиры жаловались, что на некоторых станциях валидаторы не принимают карты «Тройка», а запущенные на линиях поезда короче обычных электричек и не вмещают всех желающих.