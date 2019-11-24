Правозащитный центр «Единой России» будет работать над теми задачами, которые выгодны партии – Лев Пономарев

Правозащитный центр «Единой России» будет работать над теми задачами, которые выгодны партии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Лев Пономарев.

«Единая Россия» создает симулякр, который будет назван правозащитной деятельностью, какие-то поручения от партии они будут выполнять, будут находить оборотней в погонах в том количестве и в том месте, где партия им подскажет, но не далее. Например, они будут разоблачать полицейских, но ни в коем случае не будут касаться сотрудников ФСБ", — сказал он.

Пономарев добавил, что создание данного центра является симптомом того, что «правозащитные организации выдавливаются последовательно, шаг за шагом, из общественной жизни».

Ранее стало известно, что главный редактор RT Маргарита Симонян и депутат ГД Михаил Старшинов возглавят правозащитный центр «Единой России». Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что граждане смогут обратиться в правозащитный центр через общественные приемные.