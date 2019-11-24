Правозащитный центр «Единой России» сможет максимально эффективно помогать гражданам – депутат ГД Старшинов

Правозащитный центр «Единой России» сможет максимально эффективно помогать гражданам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Михаил Старшинов.

«Интегрированный самым плотным образом в правящую партию, собственно, ею и созданный, правозащитный центр просто обязан быть максимально эффективным в достижении тех задач, которые будут перед ним стоять. На мой взгляд, это является существенным отличием (от деятельности существующих правозащитных организаций – Э.М.). Я думаю, что граждане, которые захотят обратиться к нам со своими проблемами, смогут получить не только квалифицированную, но и эффективную помощь в решении своих вопросов», — сказал он.

Старшинов выразил надежду, что создаваемый центр сможет сотрудничать с правозащитным сообществом.

«Очень рассчитываю, что с сегодняшним правозащитным сообществом, с теми людьми и организациями, которые на этой площадке работают, у нас сложатся добрые отношения, и мы сможем быть полезны друг друга, и, самое главное, пользу будут чувствовать граждане, которые будут к нам обращаться», — заключил политик.

Ранее стало известно об учреждении партией «Единой России» правозащитного центра. Его возглавят главный редактор RT Маргарита Симонян и депутат ГД Михаил Старшинов.