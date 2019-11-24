Сборная России по фигурному катанию получила наибольшее представительство в финале Гран-при

На турнире в Италии в женском одиночном катании выступят четыре россиянки, в мужском — два представителя страны. В соревнованиях спортивных пар за победу поборются три российских дуэта, в танцах на льду — два.

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии. Решающие соревнования пройдут с 5 по 8 декабря в Турине.