Сенат Боливии одобрил законопроект о созыве новых всеобщих выборов

Документ принят единогласно. Теперь он направляется в палату депутатов, а затем на подпись президенту. Об этом говорится на странице сената в Twitter. Эво Моралес, руководивший Боливией с 2006 года, 10 ноября на фоне протестов объявил о своей отставке. Они вспыхнули после очередных президентских выборов в стране, в ходе которых Моралес официально одержал победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях.
2019-11-24T02:08:00+03:00
2019-11-24T02:09:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 24 ноября 2019
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