Сенат Боливии одобрил законопроект о созыве новых всеобщих выборов

Документ принят единогласно. Теперь он направляется в палату депутатов, а затем на подпись президенту. Об этом говорится на странице сената в Twitter. Эво Моралес, руководивший Боливией с 2006 года, 10 ноября на фоне протестов объявил о своей отставке. Они вспыхнули после очередных президентских выборов в стране, в ходе которых Моралес официально одержал победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях.