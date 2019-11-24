Введение понятия «оправданный риск» для спасателей не снимет с руководителей операции ответственности

Введение в законодательство понятия «оправданный риск» для спасателей не снимет с руководителей операции ответственности за неправомерные или несвоевременные действия. Об этом сообщили в МЧС. Там отметили, что работа спасателей часто выходит за рамки общих требований законодательства по обеспечению безопасных условий труда, при этом спецподготовка и особые меры безопасности не могут полностью исключить угрозы их здоровью и жизни. В качестве примера в ведомстве привели аварии в шахтах, когда невозможно объективно оценить обстановку и спрогнозировать ее развитие из-за отсутствия достоверной информации. По статистике, за прошедшие десять лет в ходе 377 спасательных операций были спасены свыше 26 тысяч шахтеров, при этом погибли 23 спасателя.
2019-11-24T02:06:00+03:00
2019-11-24T02:08:33+03:00
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02:06, 24 ноября 2019
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