В подмосковном Королеве произошел пожар в жилом доме

Сообщение о возгорании на улице Первомайская поступило в пожарную службу в 21:35. В 23:40 оно было локализовано, в полночь ликвидировано, сообщили в областном главке МЧС. В тушении участвовали 87 человек и 28 единиц техники. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тысяч кв. м. Информации о пострадавших нет. Из трехэтажного дома на двух автобусах эвакуировали 40 человек. Их разместили в Центре культуры и досуга.