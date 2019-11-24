В подмосковном Королеве произошел пожар в жилом доме

Сообщение о возгорании на улице Первомайская поступило в пожарную службу в 21:35. В 23:40 оно было локализовано, в полночь ликвидировано, сообщили в областном главке МЧС. В тушении участвовали 87 человек и 28 единиц техники. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тысяч кв. м. Информации о пострадавших нет. Из трехэтажного дома на двух автобусах эвакуировали 40 человек. Их разместили в Центре культуры и досуга.
2019-11-24T02:05:00+03:00
2019-11-24T02:06:18+03:00
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02:05, 24 ноября 2019
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