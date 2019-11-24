Данные миллиарда 200 миллионов пользователей соцсетей в мире утекли в Сеть

Базу данных обнаружил в открытом доступе на Google Cloud американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя, сообщает Wired. По его словам, поскольку файл находился в облачном сервисе, он не смог отследить, кто именно его туда загрузил. Тройя отмечает, что в базе не было такой важной информации, как пароли, номера банковских карт или коды безопасности. Там была собрана информация из профилей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. Кроме того, там оказались почти 50 миллионов номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, более 600 адресов электронной почты. Большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs. Ее основатель Шон Торн заявил, что они не пользуются сервисом, на котором была найдена база данных.