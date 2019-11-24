Данные миллиарда 200 миллионов пользователей соцсетей в мире утекли в Сеть

Базу данных обнаружил в открытом доступе на Google Cloud американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя, сообщает Wired. По его словам, поскольку файл находился в облачном сервисе, он не смог отследить, кто именно его туда загрузил. Тройя отмечает, что в базе не было такой важной информации, как пароли, номера банковских карт или коды безопасности. Там была собрана информация из профилей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. Кроме того, там оказались почти 50 миллионов номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, более 600 адресов электронной почты. Большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs. Ее основатель Шон Торн заявил, что они не пользуются сервисом, на котором была найдена база данных.
2019-11-24T02:05:00+03:00
2019-11-24T02:05:31+03:00
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02:05, 24 ноября 2019
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