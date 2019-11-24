Фанаты воронежского «Факела» напали на игроков своей команды после поражения в домашнем матче ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Видеозапись инцидента опубликована в Twitter-аккаунте издания «Рейтинг Букмекеров». На кадрах видно, как после финального свистка несколько болельщиков спрыгивают с трибуны и устраивают потасовку с футболистами. Сотрудники полиции разняли драку. Несколько нарушителей задержаны.

Матч «Факела» и «Нижнего Новгорода» завершился поражением воронежской команды со счетом 0:2. После 25 туров первенства Футбольной национальной лиги «Факел» набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место.