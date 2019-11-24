Основатель Telegram Павел Дуров извинился за глобальный сбой в работе мессенджера

Он произошел в минувшую пятницу в ряде стран, в том числе России и Укарине. «Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое не смогли доставить в течение этого часа», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что каждый год число пользователей мессенджера растет со скоростью 50% и быстрый рост аудитории приложения «сопровождается некоторыми проблемами». При этом специалисты стараются сделать мессенджер более надежным, и компания гордится тем, что, несмотря на попытки нарушить его работу, Telegram становится все более защищенным и менее доступным для хакерских атак, добавил Дуров.
2019-11-24T01:13:00+03:00
2019-11-24T01:14:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 24 ноября 2019
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