НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России

Об этом заявил на форуме в Канаде советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он отметил, что сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит.
2019-11-24T01:12:00+03:00
2019-11-24T01:13:18+03:00
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01:12, 24 ноября 2019
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