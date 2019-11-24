Росавтодор одобрил проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, в Минтрансе его рассмотрят «достаточно оперативно», сразу же после передачи от Росавтодора, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по строительству моста в районе Якутска. На его реализацию планируется потратить 83 миллиарда рублей, большая часть из федерального бюджета. По словам главы Якутии Айсена Николаева, при начале работ в 2020-м году проект может быть завершен к 2025-му.

В 2014 году строительство Ленского моста отложили из-за начала строительства Крымского моста. Спустя четыре года проект включили в разработанный Минэкономразвития план развития инфраструктуры.