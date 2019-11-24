«Ростех» ведет тяжелые переговоры с банками по реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации

«Ростех» ведет тяжелые переговоры с банками, в основном Сбербанком и ВТБ, по реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, передает «РИА Новости». По его словам, долг в 350 миллиардов рублей образовался за счет кредитов, полученных еще в 1990-х. При этом нет однозначного решения сложившейся ситуации.