«Ростех» ведет тяжелые переговоры с банками по реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации

«Ростех» ведет тяжелые переговоры с банками, в основном Сбербанком и ВТБ, по реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, передает «РИА Новости». По его словам, долг в 350 миллиардов рублей образовался за счет кредитов, полученных еще в 1990-х. При этом нет однозначного решения сложившейся ситуации.
2019-11-24T01:10:00+03:00
2019-11-24T01:11:36+03:00
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01:10, 24 ноября 2019
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