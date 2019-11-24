Главный редактор RT Маргарита Симоньян станет сопредседателем правозащитного центра «Единой России»

Она будет руководить вопросами его функционирования и развития совместно с депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым. О создании рабочей группы по правозащите при Генсовете партии объявил на XIX съезде организации ее председатель Дмитрий Медведев. Он сказал, что обратиться в правозащитный центр можно будет через общественные приемные «Единой России».