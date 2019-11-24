Главный редактор RT Маргарита Симоньян станет сопредседателем правозащитного центра «Единой России»

Она будет руководить вопросами его функционирования и развития совместно с депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым. О создании рабочей группы по правозащите при Генсовете партии объявил на XIX съезде организации ее председатель Дмитрий Медведев. Он сказал, что обратиться в правозащитный центр можно будет через общественные приемные «Единой России».
2019-11-24T01:10:00+03:00
2019-11-24T01:10:39+03:00
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01:10, 24 ноября 2019
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