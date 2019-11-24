В Гонконге, в котором не стихают протесты, сегодня пройдут выборы в окружные советы

Оппозиция рассчитывает на победу.

Подготовка к выборам проходила на фоне массовых протестов жителей Гонконга и столкновений с полицией. Особенно ожесточёнными они были в квартале, который примыкает к Политехническому университету. В последнюю неделю он превратился в основной очаг сопротивления. Полиция протесты подавила, квартал оцепили силовики. Выборы в Гонконге пройдут в 18 городских округах и фактически станут референдумом о поддержке продемократической оппозиции, отмечает газета Financial Times. Избиратели решат судьбу нескольких сотен членов окружных советов. В них сейчас примерно 75 процентов контролируют проправительственные партии, их поддерживают власти, крупный бизнес и профсоюзы. Оппозиционные партии выставили рекордное для себя число кандидатов – более пятисот человек. На всех избирательных участках усилены меры безопасности. Силовики предупредили, что будут сразу пресекать беспорядки и не допустят никаких провокаций.

Массовые протесты в Гонконге проходят с начала лета. Первоначально к ним привело намерение властей выдавать преступников Китаю. Законопроект позже отозвали, но протесты продолжаются. Люди призывают к политическим реформам и расследованию действий полиции во время разгона демонстрантов.