В нескольких городах России сегодня пройдут пикеты против домашнего насилия

Акции приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

Один из сегодняшних пикетов, призванных привлечь внимание к домашнему насилию, пройдет в Красноярске. Мероприятие начнется в три часа дня на Театральной площади, пишет «Московский комсомолец». Участники акции также выступят с призывом принять закон о защите женщин. Пикет под эгидой общественной организации «Женский голос» также пройдет в Томске у гостиницы «Сибирь», он был согласован с местными властями. Организаторы призывают приносить с собой плакаты. Акции похожего формата пройдут сегодня днем и в Смоленске у кинотеатра «Современник».

Хотя участники пикетов рассчитывают на реакцию властей, российское правительство считает, что масштабы домашнего насилия в стране «достаточно преувеличены» — об этом стало известно из ответа Минюста Европейскому суду по правам человека, куда обратились несколько пострадавших женщин.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект о домашнем насилии, который, в частности, позволит запретить преследователю приближаться к своей жертве. Ранее сообщалось, что авторы документы получают угрозы в социальных сетях.