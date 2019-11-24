Убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко произошло незадолго перед тем, как к ней должны были приехать родители

Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на мать девушки, подполковника полиции Галину Ещенко. Она предполагает, что ее дочь устала от тотального контроля со стороны историка Олега Соколова и решила порвать с ним, чтобы не посвящать в сложившуюся ситуацию родителей. В ноябре доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан при попытке утопить в реке Мойке рюкзак, в котором нашли отрубленные женские руки. В его квартире нашли другие останки. Позже Соколов признался в убийстве девушки, с которой встречался.