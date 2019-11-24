Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным через несколько дней после расследования ФБК о главе «Роскосмоса»

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что Рогозин владеет дачей стоимостью 200 миллионов рублей. На встрече с президентом публично эта тема не поднималась. Руководитель госкорпорации доложил Владимиру Путину, что строительство космодрома «Восточный» идет по плану и контролируется с помощью спутников и дронов. Недавно президент заявил на совещании с правительством, что на строительстве космодрома Восточный не удалось навести порядок. По его словам, десятки уголовных дел и решения судов не остановили воровство на общенациональных проектах.