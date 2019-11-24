Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным через несколько дней после расследования ФБК о главе «Роскосмоса»

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что Рогозин владеет дачей стоимостью 200 миллионов рублей. На встрече с президентом публично эта тема не поднималась. Руководитель госкорпорации доложил Владимиру Путину, что строительство космодрома «Восточный» идет по плану и контролируется с помощью спутников и дронов. Недавно президент заявил на совещании с правительством, что на строительстве космодрома Восточный не удалось навести порядок. По его словам, десятки уголовных дел и решения судов не остановили воровство на общенациональных проектах.
2019-11-24T00:02:00+03:00
2019-11-24T00:03:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2542561-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:02, 24 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…