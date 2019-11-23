В подмосковном Королеве в жилом доме горят кровля и 8 квартир

Площадь пожара оценивается в 1800 квадратных метров, сообщает источник ТАСС. По его словам, квартиры горят на третьем этаже. Информации о возможных пострадавших нет.
2019-11-23T23:32:00+03:00
2019-11-23T23:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:32, 23 ноября 2019
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