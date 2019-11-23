Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Первоначально об этом стало известно от военных США, а ближе к вечеру факт потери аппарата подтвердили в Минобороны. Спутник под названием «Космос— 2422» ночью сгорел в атмосфере. По словам военных, он был запущен 13 лет назад и выработал свой ресурс.
2019-11-23T23:22:00+03:00
2019-11-23T23:22:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:22, 23 ноября 2019
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