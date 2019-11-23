Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Первоначально об этом стало известно от военных США, а ближе к вечеру факт потери аппарата подтвердили в Минобороны. Спутник под названием «Космос— 2422» ночью сгорел в атмосфере. По словам военных, он был запущен 13 лет назад и выработал свой ресурс.