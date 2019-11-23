Дмитрий Рогозин пообещал Владимиру Путину, что космодром «Восточный» достроят в срок

По словам главы Роскосмоса, стройку контролируют при помощи спутников и беспилотников, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, на строительстве космодрома воруют сотнями миллионов.
2019-11-23T23:20:00+03:00
2019-11-23T23:21:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:20, 23 ноября 2019
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