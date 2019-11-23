Посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Геннар Эриксен был вызван в МИД страны из-за инцидента с Кораном

Власти Пакистана призвали правительство Норвегии привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных случаев в дальнейшем, сообщили в министерстве.

Ранее, 20 ноября, в норвежском городе Кристиансанн прошла акция организации «Остановим исламизацию Норвегии». Ее участники подожгли Коран.