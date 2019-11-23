Глава Минпромторга анонсировал выпуск первого в России серийного электромобиля

Денис Мантуров сказал, что это произойдет в первом квартале следующего года, передает ТАСС. Машина получила название «Зетта». Собирать ее будут в Тольятти. Это трехдверный компактный миникар. Утверждается, что он на 90% состоит из отечественных компонентов, только батареи привозят из Китая. О запуске в производство электромобиля министр российской промышленности сказал на следующий день, после того как Илон Маск представил в США футуристического вида пикап марки «Тесла».
2019-11-23T23:02:00+03:00
2019-11-23T23:05:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2542545-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 23 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…