Глава Минпромторга анонсировал выпуск первого в России серийного электромобиля

Денис Мантуров сказал, что это произойдет в первом квартале следующего года, передает ТАСС. Машина получила название «Зетта». Собирать ее будут в Тольятти. Это трехдверный компактный миникар. Утверждается, что он на 90% состоит из отечественных компонентов, только батареи привозят из Китая. О запуске в производство электромобиля министр российской промышленности сказал на следующий день, после того как Илон Маск представил в США футуристического вида пикап марки «Тесла».