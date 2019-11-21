Известный португальский футболист Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес

Как пишет итальянский интернет-журнал «Новелла», закрытая церемония прошла в Марокко. 34-летний Роналдо встречается с Родригес уже три года. В 2017-м у пары родилась дочь.
2019-11-21T00:00:00+03:00
2019-11-21T00:07:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540917-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:00, 21 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Прощание с Владимиром Буковским Кремль устами Дмитрия Пескова посчитал нужным публично заявить, что не будет комментировать смерть писателя. Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…