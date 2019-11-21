Наемника «ЧВК Вагнера» опознали в числе тех, кто на видеозаписи жестоко расправляются с жителем Сирии

Как пишет «Новая газета», речь идет о Станиславе Д. Фамилия не раскрывается по соображениям безопасности семьи наемника, поясняет издание. По сведениям «Новой», Станислав Д. служил в военной разведке. Два года назад в интернете появилось видео расправы. И лишь недавно были опубликованы еще три части записи, на которых видно, что по лежащему на земле мужчине бьют кувалдой. Ему отрезают голову ножом, а затем отрубают руки саперной лопаткой. В последней части обезглавленное тело подвешивают вверх ногами, обливают бензином и поджигают. На торсе убитого видна надпись «За ВДВ».

По некоторым данным, убитого звали Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Он уезжал из Сирии во время войны, но в 2017 году вернулся и оказался в армии Асада. Сириец дезертировал, но был пойман.