Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила готовность встретиться с уволенным детским врачом-трансплантологом Михаилом Кабаком. Он ранее сообщил, что против него несколько лет назад было возбуждено уголовное дело.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова готова встретиться с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаилом Каабаком, чтобы обсудить его трудоустройство, если врача не устраивает Морозовская больница. Она отметила, что сейчас трансплантолог продолжает работать там на полставки и имеет возможность оперировать детей. Каабак, как писали СМИ, является редким специалистом, он пересаживал органы детям с низким весом. В своей практике врач использовал препарат, который ослабляет иммунную систему. Это повышает шансы на то, что орган приживется. Однако предназначен этот препарат для другого, а его применение в трансплантологии не одобрено Минздравом. Из-за этого, предполагает Каабак, его и уволили. Газете РБК он рассказал, что в 2014 году было заведено дело по статье «Халатность». В его основу легло заявление главного трасплантолога Минздрава о том, что используемый врачом препарат не включен в международные клинические рекомендации. Это было опровергнуто, однако дело до сих пор не закрыли.

На увольнение Каабака внимание главы Минздрава обратили в Совете по правам человека. Между тем, петицию в поддержку трансплантолога подписали более 450 тысяч человек