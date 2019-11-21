Комитет американского Сената по иностранным делам поддержал кандидатуру Джона Салливана на должность посла в Москве

Сейчас он занимает пост первого заместителя госсекретаря. Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат в полном составе.
2019-11-21T00:00:00+03:00
2019-11-21T00:12:46+03:00
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00:00, 21 ноября 2019
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Прощание с Владимиром Буковским Кремль устами Дмитрия Пескова посчитал нужным публично заявить, что не будет комментировать смерть писателя. Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…