Противогололедные реагенты могут угрожать экологической катастрофой, предупреждают эксперты

По словам специалистов геологического факультета МГУ, препараты, которые используют в Москве, не только портят одежду и обувь, но и грозят разрушением автомобилей, мостовых опор, а также способны привести к коррозии кабельных линий и трубопроводов, пишет газета «КоммерсантЪ». В Роспотребнадзоре настаивают на безопасности используемых в столице реагентов и снижении количества жалоб на них москвичей. Другие эксперты предупреждают о критической ситуации с противогололедным материалом в остальных российских регионах.
2019-11-20T23:01:00+03:00
2019-11-20T23:05:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540893-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...