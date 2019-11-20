Противогололедные реагенты могут угрожать экологической катастрофой, предупреждают эксперты

По словам специалистов геологического факультета МГУ, препараты, которые используют в Москве, не только портят одежду и обувь, но и грозят разрушением автомобилей, мостовых опор, а также способны привести к коррозии кабельных линий и трубопроводов, пишет газета «КоммерсантЪ». В Роспотребнадзоре настаивают на безопасности используемых в столице реагентов и снижении количества жалоб на них москвичей. Другие эксперты предупреждают о критической ситуации с противогололедным материалом в остальных российских регионах.