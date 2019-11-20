Дом в Австрии, где родился Адольф Гитлер, переделают в полицейский участок

В МВД республики считают такой шаг сигналом к тому, что здание никогда не будет напоминать о нацизме, пишет газета Die Zeit. Два года назад австрийские власти выкупили его у прежней владелицы, которая до этого не соглашалась продавать дом. Ранее здесь находился приют для инвалидов. Позже их выселили по требованию собственника. Здание хотели снести, но передумали.
2019-11-20T23:01:00+03:00
2019-11-20T23:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 20 ноября 2019
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