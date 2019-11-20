Фонд, который связывают с дочерью Путина, заработал в прошлом году почти полмиллиарда рублей

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», который связывают с дочерью Путина, заработал в прошлом году почти полмиллиарда рублей. Выручка организации выросла почти в полтора раза, — пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус». В прошлом году, по сведениям интернет-издания, крупнейшим заказчиком фонда, который работает, в том числе, под брендом «Инопрактика», была компания «Роснефть». В этом году фонд заработал благодаря «Росатому». Причем, как отмечают «Открытые медиа», контракты фонд Екатерины Тихоновой получал либо без конкурса, либо в рамках конкурса, но каждый раз заявка от «Инопрактики» оказывалась единственной.