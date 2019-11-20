Постпредство России при ОБСЕ выразило озабоченность решением Латвии приостановить работу российских телеканалов

Дипломаты призвали представителей организации, которая отвечают за вопросы свободы СМИ, отреагировать на действия Риги. Национальный совет Латвии по электронным СМИ остановил трансляцию 9-ти русскоязычных каналов, в том числе, петербургского Пятого канала. В ведомстве пояснили, что их бенефициаром является миллиардер Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
2019-11-20T23:01:00+03:00
2019-11-20T23:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 20 ноября 2019
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