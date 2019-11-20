В Сербии проверяют информацию о деятельности в республике российской разведки

По словам премьер-министра страны Аны Брнабич, сообщения о попытке российского разведчика подкупить высокопоставленного сотрудника сербских спецслужб является серьезной проблемой. В интернете появилась видеозапись предполагаемо попытки подкупа. Как пишет местная газета Блиц, российский офицер уже несколько месяцев назад покинул территорию Сербии.