Помпео: США не планируют заключать договоры в сфере контроля над вооружениями, если они не имеют смысла для Вашингтона

США не планируют заключать или продлевать договоры в сфере контроля над вооружениями, если они не имеют смысла для Вашингтона. По словам главы американского Госдепартамента Майка Помпео, на такой шаг не пойдет президент Дональд Трамп. Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между Вашингтоном и Москвой более 30 лет назад.