Футбольный клуб «Спартак» отказался от участия в товарищеском турнире в США

Решение было принято из-за проблем с получением американских виз, говорится на сайте команды. Процесс оформления документов затянулся, руководство «Спартака» решило подготовить альтернативный план по январскому сбору. Источник в российском МИДе ранее сказал агентству «Интерфакс», что невыдача американских виз футболистам «Спартака» является примером недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.