Футбольный клуб «Спартак» отказался от участия в товарищеском турнире в США

Решение было принято из-за проблем с получением американских виз, говорится на сайте команды. Процесс оформления документов затянулся, руководство «Спартака» решило подготовить альтернативный план по январскому сбору. Источник в российском МИДе ранее сказал агентству «Интерфакс», что невыдача американских виз футболистам «Спартака» является примером недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
2019-11-20T22:30:00+03:00
2019-11-20T22:33:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540881-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...