Очереди из желающих получить справки для водителей выстроились в ряде российских городов

Это связано с приказом Минздрава, который ужесточает правила медицинского освидетельствования. С пятницы сюда будет включен обязательный тест на алкогольную зависимость, напоминает издание РБК. По оценкам экспертов, справку будет получить «сложнее и дороже».
2019-11-20T22:32:00+03:00
2019-11-20T22:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 20 ноября 2019
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