Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными новых обвиняемых по «московскому делу»

О появлении в деле еще шестерых фигурантов стало известно в октябре. Их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти во время летних протестов в столице. По мнению правозащитников, расследования в отношении шестерых обвиняемых призваны оказать давление на потенциальных участников протестных акций и запугать их.