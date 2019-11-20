Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными новых обвиняемых по «московскому делу»

О появлении в деле еще шестерых фигурантов стало известно в октябре. Их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти во время летних протестов в столице. По мнению правозащитников, расследования в отношении шестерых обвиняемых призваны оказать давление на потенциальных участников протестных акций и запугать их.
2019-11-20T22:31:00+03:00
2019-11-20T22:32:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540877-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...