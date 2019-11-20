В тверской больнице скончалась врач, которая проработала там почти 20 лет

Коллеги трижды не смогли поставить ей верный диагноз и отказали в госпитализации, — пишет сайт МБХ Медиа. Дочь умершей подала заявление в полицию на действия врачей. Однако районная прокуратура отказалась разбираться в ситуации и посоветовала обратиться в Минздрав. По предварительным данным, причиной смерти медика стал инфаркт.