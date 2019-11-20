В тверской больнице скончалась врач, которая проработала там почти 20 лет

Коллеги трижды не смогли поставить ей верный диагноз и отказали в госпитализации, — пишет сайт МБХ Медиа. Дочь умершей подала заявление в полицию на действия врачей. Однако районная прокуратура отказалась разбираться в ситуации и посоветовала обратиться в Минздрав. По предварительным данным, причиной смерти медика стал инфаркт.
2019-11-20T22:31:00+03:00
2019-11-20T22:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 20 ноября 2019
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