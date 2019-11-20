Греция намерена закрыть пять крупнейших лагерей для беженцев

Все они расположены на Эгейских островах, пишет местная газета «Катимирини». Согласно планам Афин, вместо этого будут построены новые закрытые учреждения вместимостью до пяти тысяч человек каждое. Ранее европейская пресса писала о критической ситуации с мигрантами на островах. По некоторым данным, в лагерях для беженцев проживает уже свыше 34 тысяч человек, хотя изначально они были рассчитаны на шесть тысяч.