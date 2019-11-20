Высказывания спикера эстонского парламента, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой являются провокационными и абсурдными. Территориальный вопрос с Таллином, подчеркнула Захарова, закрыт раз и навсегда. Ранее председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сказал, что России принадлежит 5% эстонской территории, которую республика получила по Тартускому договору 1920 года. В свою очередь, глава Комитета по международным делам Совета Федерации, «единоросс» Константин Косачев считает, что предметный и серьезный разговор по этому поводу невозможен.
Косачев добавил, что официальный Таллин должен четко и ясно высказать свою позицию по этому вопросу.
Российский МИД предупредил, что территориальные претензии Эстонии мешают формированию позитивных отношений двух стран
Высказывания спикера эстонского парламента, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой являются провокационными и абсурдными. Территориальный вопрос с Таллином, подчеркнула Захарова, закрыт раз и навсегда. Ранее председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сказал, что России принадлежит 5% эстонской территории, которую республика получила по Тартускому договору 1920 года. В свою очередь, глава Комитета по международным делам Совета Федерации, «единоросс» Константин Косачев считает, что предметный и серьезный разговор по этому поводу невозможен.