Российский МИД предупредил, что территориальные претензии Эстонии мешают формированию позитивных отношений двух стран

Высказывания спикера эстонского парламента, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой являются провокационными и абсурдными. Территориальный вопрос с Таллином, подчеркнула Захарова, закрыт раз и навсегда. Ранее председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сказал, что России принадлежит 5% эстонской территории, которую республика получила по Тартускому договору 1920 года. В свою очередь, глава Комитета по международным делам Совета Федерации, «единоросс» Константин Косачев считает, что предметный и серьезный разговор по этому поводу невозможен.

Косачев добавил, что официальный Таллин должен четко и ясно высказать свою позицию по этому вопросу.