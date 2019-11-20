Уволенный детский врач-трансплантолог Михаил Каабак рассказал о возбужденном против него уголовном деле

Оно расследуется с 2014 года, но известно о нем стало только сейчас.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал тот же препарат, из-за применения которого в детской трансплантологии Каабака, как он сам предполагает, сейчас уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. «Алемтузумаб» врач применял при пересадке органов детям с маленьким весом. Он ослабляет иммунную систему. Это повышает шансы на то, что орган приживется. Однако предназначен этот препарат для другого, а его применение в трансплантологии не одобрено Минздравом. Как рассказал газете РБК сам Каабак, дело по статье «Халатность» было возбуждено 5 лет назад на основании заявления главного трансплантолога Минздрава о том, что «Алемтузумаб» не включен в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Каабак отмечает, что эти утверждения были опровергнуты, а проведенная в прошлом году повторная экспертиза была в пользу защиты. Однако дело так и не было закрыто.

Ранее увольнение Каабака вызвало общественный резонанс. Петицию в поддержку трансплантолога подписали почти 450 тысяч человек. С ним согласилась встретиться Министр здравоохранения Вероника Скворцова