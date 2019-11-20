Нежновское сельское поселение в Ленинградской области осталось без света из-за бобров

Как пишет местное интернет-издание «47 News», перебои наблюдались в последние пять дней, сегодня электричество пропало окончательно. В районе упали два столба электропередачи. В Ленэнерго говорят, что их бригады разбирали бобровые завалы с понедельника. Свет в дома жителей сельского поселения должны вернуть в течение дня. Всего в этом районе проживает почти 900 человек.