Нежновское сельское поселение в Ленинградской области осталось без света из-за бобров

Как пишет местное интернет-издание «47 News», перебои наблюдались в последние пять дней, сегодня электричество пропало окончательно. В районе упали два столба электропередачи. В Ленэнерго говорят, что их бригады разбирали бобровые завалы с понедельника. Свет в дома жителей сельского поселения должны вернуть в течение дня. Всего в этом районе проживает почти 900 человек.
2019-11-20T21:33:00+03:00
2019-11-20T21:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 20 ноября 2019
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