МВД разработало поправки о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия такого законопроекта медицинские учреждения должны будут передавать в ГИБДД сведения об ухудшении здоровья водителей. Те, в свою очередь, будут обязаны в течение месяца проходить внеочередную медкомиссию. Сейчас лишить прав из-за проблем со здоровьем могут только по лишению суда.