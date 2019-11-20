МВД разработало поправки о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия такого законопроекта медицинские учреждения должны будут передавать в ГИБДД сведения об ухудшении здоровья водителей. Те, в свою очередь, будут обязаны в течение месяца проходить внеочередную медкомиссию. Сейчас лишить прав из-за проблем со здоровьем могут только по лишению суда.
2019-11-20T21:31:00+03:00
2019-11-20T21:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 20 ноября 2019
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