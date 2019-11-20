Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО

Как сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, в то же время организация не собирается размещать там вооружения. В околоземном пространстве, по словам Столтенберга, находится около двух тысяч спутников, примерно половина из них принадлежит членам НАТО. Как пояснил генсек организации, участники альянса нуждаются в системах оповещения, связи и навигации.