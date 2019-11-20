Лидеру оппозиционной партии Кахоль-Лаван Бени Ганцу не удалось сформировать правительство Израиля. Об этом он проинформировал президента страны Реувена Ривлина, пишет газета The Jerusalem Post. В Израиле начала года уже дважды прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых действующему премьеру Биньямину Нетаньяху так и не удалось договориться с другими партиями о правящей коалиции. После очередного провала президент поручил формирование правительства Ганцу.
2019-11-20T21:30:00+03:00
2019-11-20T21:30:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540859-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:30, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...