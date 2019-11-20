Лидеру оппозиционной партии Кахоль-Лаван Бени Ганцу не удалось сформировать правительство Израиля. Об этом он проинформировал президента страны Реувена Ривлина, пишет газета The Jerusalem Post. В Израиле начала года уже дважды прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых действующему премьеру Биньямину Нетаньяху так и не удалось договориться с другими партиями о правящей коалиции. После очередного провала президент поручил формирование правительства Ганцу.