Помощник Рамзана Кадырова объяснил традициями появление видео с извинениями в адрес Чечни

Директор телекомпании «Грозный» Ахмед Дудаев сказал в интервью интернет-изданию «Кавказ.Реалии», что этих людей никто не заставляет извиняться. Им лишь звонят и объясняют сложившиеся правила поведения чеченского народа. Как добавил Дудаев, они объясняют, что человек задел честь и достоинство народа, и пусть решает сам, как следует извиниться. Если же он не воспринимает объяснения, на него подают в суд. За последнее время видеоролики с извинениями в адрес Кадырова опубликовали блогер Саша Тилэкс, журналист Максим Шевченко, а также житель Чечни, которого глава республики отчитал за появление на свадьбе дочери.